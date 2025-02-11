أبرزها "الخسفة".. محافظ نينوى يدعو لفتح مقابر جماعية لضحايا داعش

شفق نيوز/ أكد محافظ نينوى عبد القادر الدخيل، اليوم الثلاثاء، على ضرورة فتح المقابر الجماعية لضحايا تنظيم داعش الإرهابي، في مدينة الموصل مركز المحافظة.

وقال الدخيل في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "ملف المقابر الجماعية يجب أن يأخذ حجمه وأن تنصب الجهود باتجاه فتح المقابر الجماعية في نينوى وأبرزها ماتعرف بحفرة الخسفة".

وأضاف الدخيل، أن "مقبرة الخسفة شاهد ودليل على بطش تنظيم داعش ومن قبله تنظيم القاعدة وجرائمه بحق أهالي الموصل ونينوى".

وأكد المحافظ، على "ضرورة تكثيف الجهود الحكومية المحلية والمركزية وكذلك الدعم الدولي عبر المنظمات الدولية من أجل فتح تلك المقابر".

ونوه الدخيل إلى أن "المقبرة الجماعية المعروفة باسم الخسفة، الواقعة جنوب الموصل، تضم آلاف الضحايا من أبناء نينوى حيث تشير التقديرات إلى وجود 4 آلاف ضحية أو ربما أكثر من هذا الرقم".