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برحلة استثنائية.. وصول طائرة عراقية لإجلاء العالقين على الأراضي البيلاروسية

Category: مجتـمع

Date: 2021-08-10T18:47:17+0000
برحلة استثنائية.. وصول طائرة عراقية لإجلاء العالقين على الأراضي البيلاروسية

شفق نيوز/ أعلنت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، يوم الثلاثاء، وصول رحلتها الإستثنائية الى مطار بغداد الدولي والتي خصصت لإجلاء المواطنين العراقيين العالقين في بيلاروسيا وحدودها المشتركة مع ليتوانيا.

وبينت إدارة الشركة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان "الرحلة التي هبطت داخل مطار بغداد الدولي مساء اليوم، أجلت نحو 240 مواطن عراقي اضافة الى نقل جثمان المتوفى العراقي جعفر الحارس والذي قضى نحبه على الحدود البيلاروسية الليتوانية على نفقة الشركة".

وتابعت الشركة ان "وزارة النقل وادارة الخطوط الجوية العراقية تبذل جهوداً إستثنائية مع الكادر الدبلوماسي المقيم في مينسك لتقديم كافة التسهيلات اللازمة من أجل إتمام عمليات الاجلاء بنجاح واعادة المواطنين العراقيين الى ارض الوطن".

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