برج "السرطان" يعرّض منازل في ديالى للبيع

شفق نيوز/ أفاد مسؤول حكومي في ديالى، يوم الجمعة، بأن عدداً من الأسر عرضت منازلها للبيع في بعقوبة، هرباً من إصابات السرطان التي سببها أحد أبراج الاتصالات غربي المدينة.

وقال قائممقام بعقوبة عبد الله الحيالي، لوكالة شفق نيوز، إن "عدداً من الأسر في حي (المفرق) غربي بعقوبة، بدأت بيع منازلها والانتقال إلى مناطق أخرى بعد تزايد الإصابات بالأمراض السرطانية وتسجيل 32 إصابة، والتي تبين أن سببها أحد أبراج الاتصالات التابع لشركة (آسيا سيل)".

وأضاف الحيالي، أن "تقرير البيئة الموقع من 6 خبراء وفنيين أكد تسبب هذا البرج في منطقة المفرق، بأمراض سرطانية بعد تحويله من برج ثانوي إلى برج بث رئيسي وزيادة أطباق الالتقاط".

وطالب قائممقام بعقوبة، هيئة الإعلام والتصالات بـ"التدخل وتقييم عمل وخطر أبراج الاتصالات في ديالى، لحماية السكان من الأمراض السرطانية وتبعاتها الوخيمة على الواقع الصحي في بعقوبة وعموم المحافظة".

وتفجرت أزمة برج الاتصالات المسرطن في بعقوبة خلال الأيام القليلة الماضية، ما دفع محافظ ديالى إلى إطفاء البرج بناء على مطالب الأهالي، إلا أنه عاد للعمل مرة أخرى.

ورفضت مديرية بيئة ديالى ومكاتب شركة آسيا سيل للاتصالات، الإدلاء بأي تصريح أو تعليق حيال الأزمة، منذ تفجرها ولغاية الآن.