براً وبحراً وجواً.. النقل تُطلع شفق نيوز على خطة "الأربعين" ومطار النجف يسجل 100 رحلة خلال يوم

شفق نيوز/ أطلعت وزارة النقل العراقية، يوم الإثنين، وكالة شفق نيوز على خطتها للزيارة الأربعينية والتي قالت إنها تنفذ براً وجواً وبحراً.وتصادف الزيارة الأربعينية يوم الأحد المقبل 25 آب الجاري، وسط استعدادات امنية وخدمية كبيرة.

واوضح مسؤول إعلام وزير النقل ميثم الصافي في حديث لمراسل وكالة شفق نيوز، إن "الوزارة تشارك بجميع تشكيلاتها الرئيسية في الزيارة الأربعينية، فقد شاركت الشركة العامة للمسافرين والوفود بـ650 باصاً، فيما شاركت الشركة العامة للسكك بـ16 قطارا على 4 محاور هي محور كربلاء - بغداد ومحور كربلاء- البصرة ومحور سوق الشيوخ - كربلاء ومحور الديوانية - كربلاء".

كما لفت الى أن "شركة السكك شاركت بنقل الزائرين الايرانيين من منفذ الشلامجة بالبصرة".

وعن عمل الشركة العامة لإدارة المطارات، قال الصافي، إن "مطار النجف سجل اليوم الإثنين 100 رحلة، فيما سجل مطار بغداد 75 رحلة".

واشار الى أن "الشركة العامة للنقل الخاص تعمل على تنظيم المرائب من داخل كربلاء وايضا من المنافذ الحدودية".

ولفت الى أن "هناك تواجداً ميدانياً لضبط الاسعار في المنافذ الحدودية، وتعاوناً كبيراً مع المحافظات واللجنة العليا لزيارة الاربعين".

وزاد الصافي أن "الشركة العامة للنقل البحري عملت على نقل الزائرين في محافظة واسط من خلال زوارقها لعبور الأنهر ونقل الزائرين الايرانيين الى الاراضي العراقية".

فيما لفت الى أن "الشركة العامة للنقل البري شاركت بـ130 شاحنة للمساهمة بالدعم اللوجستي".

ويستمر تدفق الزائرين من داخل خارج العراق لإحياء ذكرى أربعينية الإمام الحسين في كربلاء، حيث استقبل العراق حتى إعداد هذا الخبر اكثر من مليون ونصف المليون زائر بحسب تصريحات لمسؤولين.