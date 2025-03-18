أبراج الطاقة العراقية محطة استراحة لطائر "اللقلق" قبل مواصلة هجرته إلى أفريقيا (صور)

شفق نيوز/ تواصل الطيور المهاجرة من الدائرة القطبية وشمال أوروبا رحلتها الطويلة هارباً من الشتاء القارص بحثاً عن الدفء، لتحط رحالها في العراق قبل أن تصل إلى وجهتها النهائية في القارة الأفريقية حتى حلول فصل الصيف لتعود مجدداً نحو الشمال.

عدسة وكالة شفق نيوز، رصدت طائر اللقلق المهاجر من أوروبا وهو يتخذ من أبراج نقل الطاقة الكهربائية بين العاصمة بغداد ومحافظة بابل، وسط العراق، محطة استراحة له حيث بنى أعشاشاً له على قمم الأبراج في موسم التزاوج، بانتظار أن تبلغ فراخه مرحلة النضوج والقدرة على مواصلة رحلة الهجرة السنوية.

وتظهر في الصور طيور اللقلق وقد باضت واحتضنت بيوضها بانتظار أن تفقس لتبدأ مرحلة إطعام الفراخ استعداداً لتختبر قدرتها على الطيران ومن ثم التوجه إلى أفريقيا.

ويعتبر اللقلق من الطيور المهاجرة التي تتواجد قرب المياه في العراق، خصوصاً إقليم كوردستان والأهوار، ويمتاز بحجمه الكبير ويتمتع بأرجل ومنقار طويل، ويتغذى على الحشرات والضفادع والأسماك والأفاعي.