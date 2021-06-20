بذكرى رحيله.. صور أحمد راضي تزين طابع البريد العراقي

شفق نيوز / أعلنت وزارة الاتصالات، يوم الأحد، صدور طابع بريدي يحمل صورة أسطورة كرة القدم العراقية الكابتن أحمد راضي، وذلك بمناسبة الذكرى السنوية الاولى لرحيله.

ويصادف يوم غد الاثنين (21 حزيران) الذكرى السنوية الأولى لرحيل أحمد راضي، الذي توفي إثر مضاعفات إصابته بفيروس كورونا.

وذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الاتصالات، رعد المشهداني، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الشركة العامة للبريد والتوفير أصدرت الطابع، ضمن الخطة السنوية للنصف الأول من عام 2021".

وبحسب المشهداني، وجه مدير عام الشركة العامة للبريد والتوفير، إدريس خالد عبد الرحمن، بأن يكون "إصدار الطوابع البريدية للشخصيات العراقية التي خدمت العراق لتبقى نبراساً خالداً في الذاكرة العراقية".

وأوضح أن "الطابع البريدي (تذكاري) الذي صدر بفئة واحدة بقيمة (1000) دينار وبكمية بلغت (10000) طابع، وصمم الطابع غسان الوائلي، كما تم طبع بطاقة صممت من قبل جعفر الشاكري، بلغت كميتها (3000) بطاقة، وطبعت في مطبعة الشركة العامة للبريد والتوفير، وسيتم تسويق الإصدار من قبل مكتب الهواة ومكاتبها البريدية".