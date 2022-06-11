بذكرى الفتوى.. حشد دفاع ديالى يستعرض ويطالب برواتب معطلة منذ 8 سنوات (صور)

شفق نيوز/ نظم منتسبو حشد الدفاع (أئمة البقيع) في ديالى، اليوم السبت، احتفالية استعراضية بمناسبة مرور الذكرى الثامنة لفتوى المرجع الديني علي السيستاني باطلاق "الجهاد الكفائي" لمواجهة تنظيم "داعش"، فيما طالبوا خلال الاستعراض والتظاهر بصرف رواتبهم ومستحقاتهم المتأخرة منذ عام 2014 وحتى الآن.

وقال قائممقام المقدادية وكالة حاتم التميمي لوكالة شفق نيوز، إن "مقاتلي حشد الدفاع نظم تظاهرة واستعراض احتفالي في نفس الوقت في قضاء المقدادية، (40 كم شمال شرق بعقوبة)، استذكاراً للذكرى الثامنة لفتوى المرجع الديني علي السيستاني التي دعت الى محاربة داعش بعد اجتياحه عدة مناطق في البلاد عام"، مشيراً إلى أن "التظاهرة والاستعراض طالبت بدفع الرواتب المتاخرة منذ أكثر من 8 سنوات وضمهم رسمياً لهيئة الحشد الشعبي".

وأكد احد المتظاهرين لمراسل وكالة شفق نيوز، "وجود اكثر من 3500 مقاتل من لواء ائمة البقيع في ديالى يرابطون في اخطر واسخن القواطع الامنية، ويعملون بالمجان دون اي دعم مادي للتصدي لعناصر داعش الارهابي وقدموا الكثير من الشهداء والجرحى وتصدوا للكثير من المخططات والهجمات الارهابية".

يذكر أن "حشد الدفاع" ينتشر في اطراف قضاء المقدادية منذ سنوات عدة، وتعرض لهجمات متكررة بالعبوات او قناصة عناصر "داعش" بسبب قربهم من معاقل واوكار التنظيم شمالي قضاء المقدادية وقرب تلال حمرين الساخنة.