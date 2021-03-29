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بذريعة الانتقام من الحكومة.. مخربون يتلفون ممتلكات عامة في الفلوجة (صور)

Category: مجتـمع

Date: 2021-03-29T15:10:53+0000
بذريعة الانتقام من الحكومة.. مخربون يتلفون ممتلكات عامة في الفلوجة (صور)

شفق نيوز/ ألقت الشرطة في محافظة الأنبار، يوم الاثنين، القبض على أربعة أشخاص بتهمة تخريب أرصفة وممتلكات عامة في مدينة الفلوجة.

وقال قائممقام قضاء الفلوجة مؤيد الدليمي، لوكالة شفق نيوز، إن "الشرطة نفذت حملة لملاحقة المتسببين بتخريب الأجهزة الرياضية التي تم نصبها على أرصفة مدينة الفلوجة، بالإضافة إلى تكسير المقاعد والمصابيح في الأماكن العامة في المدينة".

وأضاف أنه "تم خلال الحملة توقيف أربعة مخربين وفرض غرامة مالية قدرها 250 الف دينار، ليكونوا عبرة لغيرهم".

وأشار الدليمي إلى أن "الغريب في الأمر ان هذه الممتلكات في أماكن ترفيهية أنشأت للمواطنين، وتم صرف مبالغ طائلة على تأهيلها وإنشائها لتكون متنفسا لهم ولعوائلهم، وليست ملكا للحكومة حتى يتم تخريبها انتقاما منها كما يدعي المخربون".

وأردف بالقول "بعد الأعمال التخريبية التي تعرضت لها الأماكن العامة في المدينة، تم التوجيه بنصب كاميرات مراقبة فيها، بالإضافة إلى نشر عناصر الشرطة المحلية بالقرب من كل مكان ترفيهي، وسيتم اتخاذ أقصى العقوبات بحق كل من يحاول العبث بالممتلكات العامة التي ساهم إنشاؤها بإعادة الحياة إلى المدينة، بعد سنوات الحرب التي عاشتها ابان سيطرة تنظيم داعش على المحافظة".

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