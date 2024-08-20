بدء أولى خطوات تعويض "ضحايا الحرب" في الموصل

شفق نيوز/ فتحت مديرية شؤون الألغام التابعة لوزارة البيئة العراقية، يوم الثلاثاء، باب التسجيل لضحايا العمليات العسكرية والمخلفات الحربية في الموصل مركز محافظة نينوى، للفترة من العام 2003 ولغاية الآن، لغرض تسجيل بياناتهم بشكل رسمي.

والموصل ثاني أكبر مدينة في العراق من حيث السكان بعد بغداد، بتعداد يناهز 3 ملايين نسمة، حررت من قبضة تنظيم داعش أواخر العام 2017.

وقال المتحدث باسم المديرية، مصطفى حميد مجيد، لوكالة شفق نيوز، إن "المتضررين من المخلفات الحربية والعبوات الناسفة والعمليات الإرهابية والعسكرية في مركز مدينة الموصل، عليهم مراجعة دائرة بيئة نينوى الكائن في حي المهندسين بإيسر المدينة، لغرض تسجيل معلوماتهم رسميا في قاعدة بيانات الدولة".

ولفت مجيد، إلى أن التسجيل "انطلق منذ بداية شهر آب الجاري ولغاية نهاية الشهر، والاقبال على التسجيل ما يزال ضعيفا لغاية اللحظة".

وتشير احصائيات دائرة شؤون الألغام إلى وجود نحو 37 ألف شخص من نينوى، وقعوا ضحية العمليات العسكرية والمخلفات الحربية منذ العام 2003 ولغاية الآن.