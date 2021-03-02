بدء عملية التلقيح من فيروس كورونا في العراق

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة والبيئة، يوم الثلاثاء، البدء بحملة التلقيح ضد فيروس كورونا في العراق.

أولى عمليات التلقيح انطلقت في مدينة الطب في العاصمة، بغداد تلتها على أن تنطلق في وقت لاحق في مستشفى دار السلام والمجلس الاقتصادي العراقي، الخاصين بمعالجة مرضى كورونا.

وتسلم العراق بشكل رسمي أول دفعة من جرعات لقاح كورونا، بعد وصول طائرة محملة باللقاح إلى مطار بغداد الدولي فجر يوم الثلاثاء.

والطائرة قادمة من الصين ومحملة بكمية 50 ألف جرعة من لقاح سينوفارم الصيني، وهذه الكمية عبارة عن منحة قدمتها الصين إلى العراق على أن تشتري بغداد كميات أخرى من اللقاح.