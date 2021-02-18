بدء إجراءات فرض الحظر في الأماكن العامة ببغداد والنجف تسجل 520 إصابة جديدة بكورونا

شفق نيوز/ شرعت القوات الأمنية العراقية صباح اليوم الخميس في تطبيق الإجراءات الصارمة في الأماكن العامة بالعاصمة بغداد.

وقال مصدر أمني مسؤول لوكالة شفق نيوز، إنه من خلال نصب السيطرات المشتركة بدأت شرطة المرور بحملات مكثفة بالأماكن العامة لتطبيق غرامة عدم ارتداء الكمامة.

وكانت اللجنة العليا للصحة والسلامة قد أصدرت عدة تعليمات للحد من تفشي فيروس كورونا وسلالته الجديدة، من بينها فرض حظر تجوال كلي أيام الجمعة والسبت والأحد، وحظر جزئي من الساعة الثامنة مساء وحتى الخامسة فجراً في باقي أيام الأسبوع، وفرض غرامة مالية على من لا يرتدي الكمامة والطبية، ومنع إقامة مجالس العزاء ومناسبات الأفراح وغلق دور العبادة وإجراءات أخرى.

وعلى صعيد آخر سجلت محافظة النجف ارتفاعا بعدد الإصابات بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت المحافظة في بيان اليوم، 520 إصابة جديدة بالفيروس فيما تماثل 312 للشفاء التام توفي مريض واحد بالوباء.