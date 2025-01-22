بدء توافد الزوار على بغداد دون غلق للطرق (صور)

شفق نيوز/ مع اقتراب موعد الزيارة الرجبية، شهدت العاصمة بغداد توافد الآلاف من الزوار مشياً على الأقدام من مختلف المحافظات لإحياء ذكرى وفاة الإمام موسى الكاظم، دون غلق لأي شارع حتى الآن.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن الزائرين بدأوا بالدخول إلى مركز العاصمة بغداد، وأعدادهم متفاوتة وليست بالكبيرة، لغاية الآن.

وأضاف أن، العاصمة لم تشهد أي قطع للطرقات، وحركة مرور السيارات طبيعية في أغلب الطرق، وحتى القريبة من الزائرين.

وبين أن، أعداد الزائرين من المتوقع أن تشهد ارتفاعاً يوم غد، ومن المرجح غلق شارع مجمع "مشن" وصولاً إلى ساحة كهرمانة وشارع السعدون ومن ثم ساحة الخلاني، وسط بغداد.

ويوم أمس الثلاثاء، أفاد مصدر أمني بأن الخطة الأمنية الخاصة بالزيارة الرجبية في مدينة الكاظمية ببغداد، دخلت حيز التنفيذ ابتداءً من صباح اليوم (أمس الثلاثاء).

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الأجهزة الأمنية باشرت بتطبيق الخطة الخاص بالزيارة الرجبية من خلال نشر العناصر الأمنية عند مقتربات المواكب وجميع الطرق المؤدية إلى مدينة الكاظمية لتأمين خط سير الزائرين".

وأضاف المصدر أنه "لم ترد أي معلومات بوجود قطوعات بالوقت الحالي، وسيتم تقييم الوضع كلما اقترب موعد الزيارة".

من جانبها أعلنت الأمانة العامة للعتبة الكاظمية، عن استكمال جميع التحضيرات والتأهب لزيارة الخامس والعشرين من شهر رجب.

وأكدت في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الخطة الخدمية والتنظيمية دخلت حيز التنفيذ فجر يوم الثلاثاء 20 رجب الأصب 1446هـ، الموافق 21 كانون الثاني 2025، وتم استكمال جميع الإجراءات والاستعدادات الفنية واللوجستية لاستقبال الزائرين من داخل العراق وخارجه".

وكان قائد عمليات بغداد الفريق ركن وليد خليفة، قد أعلن يوم أمس الأول الاثنين، عن تفاصيل خطة تأمين الزائرين للكاظمية، ضمن "الزيارة الرجبية"، فيما بين أن اليوم الثلاثاء سيشهد بدء انتشار القوات الأمنية على طول طريق الزائرين.

وقال خليفة، في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "الخطة تشمل تأمين طرق الزائرين من الانطلاق من محافظاتهم إلى الكاظمية، وشملت 42 محوراً في الكرخ والرصافة".

وفي 25 من شهر رجب كل عام، يحيى عشرات الآلاف من الزائرين الشيعة طقوس ذكرى وفاة الإمام الكاظم (سابع أئمة أهل البيت لدى الشيعة).

وتتضمن الطقوس السير على الأقدام من مناطق بغداد المختلفة وبعض المحافظات باتجاه منطقة الكاظمية شمالي العاصمة؛ حيث مرقد الإمام الكاظم.