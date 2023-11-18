بدءا من يوم غد.. أمطار غزيرة وطقس بارد في عموم العراق

شفق نيوز/ أفاد الراصد الجوي العراقي علي الجابر الزيادي، يوم السبت، بتعرض البلاد ابتداءً من صباح يوم غد الأحد لعبور منخفض ممطر عميق يرافقه رياح جنوبية نشطة.

وقال الزيادي، لوكالة شفق نيوز، إن التوقعات تظهر اشتداد الأمطار عصر ومساء يوم غد الأحد في مناطق واسعة، محذراً من أمطار غزيرة خاصة الاقسام الشمالية والمدن الجنوبية وأجزاء وسط البلاد.

ونوه الزيادي، إلى أن الأجواء تبدأ تتحسن قبل ظهر الاثنين، مشيراً إلى دخول البلاد جبهة هوائية باردة تخفض الحرارة بفارق ثلاث درجات هبوط.

وشهدت مدن عراقية عدة، خاصة الجنوبية والوسطى، يومي الخميس والجمعة هطول أمطار غزيرة، ما دفع إداراتها المحلية الى تعطيل الدوام الرسمي بسبب انقطاع الطرق وغرق بعض المناطق العامة والسكنية.