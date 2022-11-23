بدءا من يوم غد.. أمطار غزيرة وانخفاض "ملموس" بدرجات الحرارة في العراق

شفق نيوز/ توقعت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية، يوم الاربعاء، هطول أمطار غزيرة وانخفاضاً ملموساً بدرجات الحرارة في المحافظات العراقية ابتداءً من يوم غد الخميس.

وذكرت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "البلاد ستتأثر بمنخفض جوي قادم من البحر المتوسط يرافقه اخدود في طبقات الجو العليا، ليكون الطقس في مناطق البلاد كافة ليوم الخميس طقساً غائماً جزئياً الى غائم مع تساقط زخات مطر خفيفة تكون رعدية أحيانًا ابتداء من الأقسام الغربية من المنطقة الوسطى لتشمل الأمطار مساءً أماكن عديدة خاصةً في المنطقتين الوسطى والشمالية بينما تكون متوسطة الشدة في بعض الأقسام الغربية من المنطقة الوسطى( الرطبة، القائم، عنه)".

واضافت ان "البلاد ستشهد يوم الجمعة طقساً غائماً مع تساقط أمطار متوسطة الى غزيرة الشدة في كل من (اربيل ، سليمانية، دهوك، كركوك، ديالى، موصل) مع حدوث عواصف رعدية حيث تزداد شدتها في المنطقة الشمالية للبلاد وتساقط الثلوج فوق بعض أقسامها الجبلية".

أما بخصوص المنطقة الجنوبية، يقول البيان الرسمي، إنها "سوف تشهد طقسا غائما مع تساقط امطار خفيفة الى متوسطة تكون رعدية أحيانًا".

وتابعت الهيئة، "سوف تشهد المنطقة الشمالية يوم السبت طقساً غائماً مع تساقط زخات مطر متوسطة الشدة ( اربيل ، سليمانية ، دهوك ، موصل ) وحدوث عواصف رعدية".

وفي المنطقتين الوسطى والجنوبية فسوف يكون الطقس غائماً جزئياً مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في أماكن متفرقة خاصة في الأقسام الغربية من المنطقة الوسطى، فضلا عن انخفاض محسوس على درجات الحرارة ابتداء من يوم الجمعة في المنطقتين الوسطى والشمالية