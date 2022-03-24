بدءاً من اليوم.. أمطار رعدية في بغداد والاقليم ومناطق شمالية

شفق نيوز/ توقع خبير في الأرصاد الجوية، يوم الخميس، أن تشهد المناطق الشمالية من البلاد أجواء باردة مع إمكانية هطول امطار رعدية، يصل مداها الى بعض مناطق بغداد ابتداء من اليوم وحتى السبت المقبل، فيما تكون درجات الحرارة معتدلة في مناطق الوسط والجنوب نهاراً.

وقال صادق عطيه عبر منشور على صفحته الشخصية في موقع "فيسبوك"، وتابعته وكالة شفق نيوز إن "المنخفض القطبي الذي يؤثر على بلاد الشام وصلت تاثيراته للعراق بكتلة باردة سببت فوارق حرارية سطحية نتج عنها موجات غبار سطحية وانخفاض بدرجات الحرارة".

وأضاف عطية أنه "لولا سلبية الوضع السطحي لشهدنا حالة جوية ممطرة لكن عدم وفرة الرطوبة في الطبقات البنائية وجفاف الطبقات السطحية بسبب المرتفع الافريقي قلل فرص الهطول كثيرا وسبب موجات غبارية كثيفة".

وتابع خبير الأرصاد الجوية أن "الكتلة الباردة تبدو بشكل واضح، وهي تلامس شمال وغرب البلاد وتتعمق اكثر خلال اليومين المقبلين نحو وسط وشمال البلاد، فيما سيكون تأثيرها أقل على مدن الجنوب، لتسود أجواء باردة في مدن الشمال ومعتدلة في الوسط والجنوب مع ميل للبرودة ليلا".

ورجح الخبير "هطول امطار على شكل زخات رعدية في مدن اقليم كوردستان ونينوى وكركوك والانبار وصلاح الدين وديالى وربما بعض مناطق من العاصمة بغداد، خلال هذا اليوم ويوم غد وحتى صباح السبت".

وشهدت بعض مناطق البلاد، بينها العاصمة بغداد، ليلة أمس الاربعاء، عواصف ترابية وسط ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة.