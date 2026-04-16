بدءا من اليوم.. محافظ البصرة يمنع خروج الطماطم الواردة للمحافظة

شفق نيوز- البصرة

وجّه محافظ البصرة أسعد العيداني، يوم الخميس، بمنع خروج محصول الطماطم لخارج المحافظة.

وقال العيداني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن محصول الطماطم الوارد عبر منفذ الشلامجة، يمنع خروجه إلى خارج المحافظة، اعتباراً من اليوم.

وأكد أن "هذا الاجراء يأتي من اجل توفير كميات كبيرة من محصول الطماطم في اسواق المحافظة، وبالتالي انخفاض اسعارها التي شهدت ارتفاعاً في اليومين الماضيين".

وتابع أن الاسعار ستكون مراقبة من قبل الجهات المعنية لمحصول الطماطة وباقي المحاصيل الأخرى، ومنع أي مضاربة بالاسعار ورفعها على المواطنين.

وارتفعت أسعار محصول الطماطم - الذي يُعد من الأطباق الرئيسية على مائدة العراقيين وخاصة لدى ذوي الدخل المحدود - إلى مستويات كبيرة لتتراوح بين 2000 - 3000 دينار بعد أن كانت التسعيرة لا تتجاوز 1000 دينار.

وأكدت وزارة الزراعة العراقية، يوم الخميس، ارتفاع أسعار محصول الطماطم في الأسواق المحلية، مشددة على ضرورة زيادة الانتاج المحلي في جميع المحاصيل والمنتجات الزراعية وعلى مدار السنة.

وأوضحت أن ارتفاع أسعار الطماطم حدثَ نتيجة انتهاء الإنتاج المحلي، وشحتها بسبب قلة الاستيراد الخارجي، مع احتكار بعض المستوردين في علاوي الجملة.