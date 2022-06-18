بدءاً من اليوم.. دخول الايرانيين الى العراق براً بدون "فيزا"

شفق نيوز / أفادت وسائل إعلام إيرانية، يوم السبت، ببدء تطبيق إلغاء سمة الدخول الى العراق أمام الزائرين الإيرانيين القادمين براً.

وذكرت مواقع إخبارية إيرانية، أن "السلطات العراقية فتحت الحدود البرية مع إيران اليوم، وقامت بإلغاء تأشيرة دخول الزوار الايرانيين بشكل رسمي".

وكان وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي قد أعلن، يوم الخميس التاسع من شهر حزيران الجاري، زيادة أعداد الزائرين الإيرانيين الذين وافق على دخولهم إلى أراضي بلاده لزيارة العتبات المقدسة بلا تأشيرة دخول بشكل يومي.

وأعلن رئيس منظمة الحج والزيارة في إيران صادق حسيني، يوم الثلاثاء الماضي، الاتفاق مع العراق على تفويج 2500 زائر يوميا الى العتبات المقدسة بالعراق عبر الحدود البرية، كاشفا في الوقت ذاته أن هذا العدد سيرتفع تدريجيا إلى 15 ألف شخص يوميا.