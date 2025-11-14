بدءا من اليوم.. الأمطار الرعدية تقتحم شمال وغرب العراق

شفق نيوز- بغداد

توقع قسم التنبؤ الجوي في هيئة الأنواء الجوية، اليوم الجمعة، هطول أمطار رعدية شمال وغرب العراق ابتداءً من مساء اليوم.

وذكر القسم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن صور الأقمار الاصطناعية بمنتصف نهار اليوم الجمعة، أظهرت وجود تطور نشط بالمنظومة الجوية شرق البحر المتوسط، متمثلة بسحب ركامية ممتدة من سواحل المتوسط نحو سوريا وتركيا، مع امتداد ذراع من السحب باتجاه شمال وغرب العراق.

وأضاف أن "المعطيات المتوفرة لدى قسم التنبؤ تشير إلى بدء حالة من عدم الاستقرار الجوي متمثل بمنخفض حراري سطحي مع اندفاع كتلة من الهواء البارد في الطبقات العليا"، مبيناً أن "هذا التبريد العلوي أدى إلى زيادة الفارق الحراري بين سطح الأرض والطبقات الجوية العليا، ما عزز عمليات الرفع والتكاثف".

وأشار القسم، إلى أن "الوضع الجوي فوق العراق وتحديداً في الشمال يظهر وجود سحب ركامية فوق نينوى ودهوك وأربيل، والفرص مهيأة لهطول زخات مطر رعدية، تكون أكثر شمولًا مساء اليوم، مع اقتراب الذراع الرئيسية للحالة الجوية، بينما غرب العراق، فهناك سحب على ارتفاعات مختلفة تغطي أجزاء واسعة".

وتابع: "من المتوقع تطور السحب تدريجياً لاحقاً مع احتمالية هطول أمطار خفيفة إلى معتدلة خلال ساعات المساء، بينما وسط وجنوب العراق فالأجواء مستقرة نسبياً مع وجود سحب عالية ومتوسطة متفرقة".

وأوضح أن "التأثير الفعلي للحالة في هذه المناطق سيبدأ الليلة على شكل تكاثر تدريجي للسحب في كافة المدن ومتوقع زخات خفيفة متفرقة في ساعات الليل المتأخرة أو فجر الغد في بعض الاماكن من المنطقتين الوسطى والجنوبية".

ووفقاً للقسم، فإن "التوقعات للساعات المقبلة، تبين انه ستزداد فعالية الحالة الجوية تدريجياً خلال ساعات المساء والليل وتتمثل بأمطار رعدية متفاوتة الشدة متوقعة في شمال وغرب العراق مساء اليوم والليلة، وأمطار متوقعة ليلاً في مدن وسط البلاد، فضلاً عن هطول أمطار أقل شدة تبدأ فجر السبت في مناطق متفرقة من مدن الجنوب".

وبين أن "غزارة في الأمطار متوقعة الليلة أو فجر السبت في أماكن من مدن نينوى ودهوك وصلاح الدين وكركوك والانبار وشرق العاصمة وربما ديالى، بالإضافة إلى نشاط بالرياح السطحية يوم السبت جهة شرق البلاد مثيرة لغبار محلي، مع احتمالية نشاط الرياح الهابطة خلال وقت تأثير السحب الركامية الرعدية في اماكن محدودة".

وختم القسم، حديثه متوقعاً أن "تتحسن الفعالية الجوية وتتعمق الحالة غداً السبت مع زيادة فرص الأمطار في كافة المدن، وتوقعات بهطول مطري يمتاز بالغزارة مصحوباً بالبرق والرعد نهار السبت في المنطقة الشمالية (تحديداً اربيل وكركوك ودهوك وشمال السليمانية ولا يستبعد هطول حبات البَرد، الحالوب مع رياح هابطة)".