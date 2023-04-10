بدءا من اليوم.. المرور تباشر بتخفيض الرسوم والإعفاء من مضاعفة الغرامة

شفق نيوز/ أعلنت مديرية المرور العامة، دخول قرار تخفيض الرسوم والإعفاء من مضاعفة الغرامة حيز التنفيذ بدءا من اليوم الإثنين.

وقالت المرور العامة في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، "بدءاً من اليوم سنباشر بإجراءات تخفيض الرسوم"، مبينة أن "تخفيض رسوم معاملات المركبات وإصدار إجازات السوق أو تجديدها سيكون بنسبة 50% ولا يشمل التخفيض رسم الفحص الطبي لأنه عائد لوزارة الصحة".

وأوضحت أن "المدة لدفع نصف الغرامة ستكون 7 أيام بدلاً من 72 ساعة"، مشيرة إلى "إلغاء قرار مضاعفة الغرامة بعد مرور شهر من عدم تسديدها وتبقى بنفس مقدارها".

وفي الخامس من شهر نيسان الجاري، قال مدير اعلام وعلاقات مديرية المرور العامة العميد زياد القيسي في تصريح صحفي ورد الى وكالة شفق نيوز، تم تخفيض الرسوم الخاصة بتسجيل المركبات ومنح اجازات السياقة إلى 50% بناء على المقترحات التي تم رفعها من قبل مديرية المرور إلى وزارة الداخلية ومنها إلى رئاسة مجلس الوزراء، مؤكدا أنه سيتم العمل بهذا الموضوع قريبا.

وبين القيسي، أن القرار جاء بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة وإشراف وزير الداخلية ومدير المرور العام.