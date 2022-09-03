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بدءا من اليوم.. استثناء كربلاء من قطع الكهرباء

Category: مجتـمع

Date: 2022-09-03T10:25:23+0000
بدءا من اليوم.. استثناء كربلاء من قطع الكهرباء

شفق نيوز/ اتفقت وزارة الكهرباء العراقية وإدارة كربلاء، اليوم السبت، على استثناء المحافظة من القطع المبرمج اعتبارا من اليوم حتى خروج كافة زائري الاربعينية.   

وقالت إدارة كربلاء في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن محافظ كربلاء نصيف جاسم الخطابي استقبل، اليوم، وزير الكهرباء عادل كريم والوفد المرافق له الذي شمل الكوادر المتقدمة في الوزارة من وكلاء وزارة ومدراء عامين .

وبين أنه تم خلال اللقاء بحث ومناقشة التعاون والتنسيق مابين الحكومة المحلية في المحافظة والوزارة في دعم المحافظة واقامة مشاريع مهمة فيها، كما تم مناقشة توفير المستلزمات الكهربائية خلال زيارة اربعينية الإمام الحسين واستثناء المحافظة من القطع المبرمج أثناء أيام الزيارة.

 

وأكد البيان، الاتفاق على استثناء المحافظة من القطع المبرمج اعتبارا من اليوم الى ما بعد الزيارة وخروج كافة الزائرين من المحافظة، مشيرا الى ان حجم الزيارة المباركة والأعداد المليونية للزائرين يتطلب توفير كافة الخدمات لهم ومن بينها خدمة الكهرباء. 

وبدأ الآلاف من المواطنين العراقيين ومن جنسيات أخرى بالتوافد على مدينة كربلاء منذ مطلع الأسبوع الجاري استعداداً لإحياء مراسم الزيارة الأربعينية التي تحل بعد قرابة الأسبوعين.

وتجاوز عدد زائري محافظة كربلاء، لأداء الزيارة الأربعينية خلال العام الماضي، حاجز 17 مليون زائر.

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