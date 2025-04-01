بدءاً من الليلة.. 6 تأثيرات يشهدها طقس العراق مع قدوم منخفض جوي

شفق نيوز/ توقعت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية، يوم الثلاثاء، تأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بجبهة هوائية باردة وجافة نسبياً اعتباراً من الليلة، لتكون الأجواء غائمة جزئياً، وتستمر تأثيراته الممطرة في أماكن متفرقة خلال نهار يوم غد الأربعاء ولغاية ظهر أو مساء الخميس المقبل.

ولخصت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، تأثيرات المنخفض الجوي عبر ست نقاط كما يلي:

1. تكون الأمطار رعدية خفيفة إلى معتدلة الشدة تتركز في شمال وغرب البلاد وبعض من مدن وسط وجنوب البلاد.

2. توقعات بالغزارة من بؤر لسحب ركامية رعدية الطابع في مناطق من مدن شمال البلاد.

3. بعض مدن جنوب ووسط البلاد لا يتوقع فيها هطول الأمطار، وهذه يصعب تحديدها بسبب التقلبات السريعة وطبيعة الحالات الربيعية.

4. خلال ساعات مابعد ظهر يوم الأربعاء هو موعد عبور جبهة المنخفض الباردة لأجواء البلاد، وهذا يسبب تقلبات في اتجاه الرياح مع نشاط متوقع على فترات.

5. لا يستبعد تشكل موجات غبار في غرب وشمال غرب البلاد وبعض مدن الوسط تتجه نحو جنوب غرب البلاد مع حركة رياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة أحياناً.

6. انخفاض درجات الحرارة عدة درجات يوم الخميس المقبل.

وكانت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية، توقعت أمس الاثنين، ارتفاع درجات الحرارة خلال اليومين المقبلين، مع موجة غبار مساء وليل الأربعاء المقبل بسبب الفوارق الحرارية الناتجة عن اندفاع كتلة هوائية معتدلة.

وفي وقت سابق، أفاد راصد جوي عراقي، بتأثر أجواء البلاد ابتداءً من الأحد بتوافد سحب ماطرة كثيفة، مصحوبة بهطول أمطار متفاوتة الشدة، قد تكون غزيرة في بعض المناطق الشمالية وأجزاء من وسط وجنوب البلاد، حيث تتسم هذه الأمطار بطابع رعدي (مزني) وتستمر على فترات متقطعة.

وأخبر الراصد علي الجابر الزيادي، وكالة شفق نيوز، بأن الأمطار ستتوقف ظهر الاثنين، على أن تعاود الهطول يوم الأربعاء، آخر أيام عيد الفطر المبارك، وتستمر بشكل متنقل ومتقطع حتى نهاية الأسبوع.

وأضاف الزيادي أن درجات الحرارة ستظل مرتفعة، حيث تبقى مقاربة للحرارة العالية، وقد تلامس الـ 35 درجة مئوية في مناطق وسط وجنوب العراق.