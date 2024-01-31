بدءا من الليلة.. العراق على موعد مع أمطار رعدية وموجة برد

شفق نيوز/ توقع الراصد الجوي صادق عطية، هطول أمطار رعدية بدءا من الليلة في اغلب المحافظات العراقية، اضافة الى انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة.

وقال عطية في منشور له، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "أجواء أغلب مدن شمال العراق والانبار مغطاة بسحب ركامية وطقس غائم جزئيا، ويستمر تقدم السحب نحو باقي مدن البلاد لتصبح الاجواء هذه الليلة وصباح الخميس غائمة إلى غائمة جزئيا، بسبب التأثر بحالة جوية تركيزها يكون وسط وغرب وشمال البلاد".

وتوقع عطية هطول زخات من الأمطار الرعدية في الانبار وجنوب نينوى وكركوك واربيل والسليمانية ودهوك الليلة، مضيفاً "تتحسن فرص الأمطار يوم غد الخميس لتشمل كافة مساحات الانبار وثم العاصمة بغداد وديالى وكربلاء والنجف وبابل والكوت وذي قار والسماوة والديوانية، إضافة للسليمانية وكركوك ومناطق من اربيل وشرق صلاح الدين".

وتابع "بالنسبة لميسان والبصرة وصلاح الدين وكركوك متوقع الهطول المطري ليل الخميس بشكل متقطع في اماكن متفرقة".

ورجح عطية أن "تستقر درجات الحرارة على حالها لغاية يوم السبت، ثم نشهد أنخفاض جديد بدرجات الحرارة يكون أشد في مدن شمال البلاد وتأثير أقل في وسط وجنوب البلاد لكن ستكون على العموم فإن الاجواء أكثر برودة من الأيام الحالية".

وتوقع الراصد الجوي "استقراراً في اتجاه وسرعة الرياح هذا اليوم الأربعاء، لكن يوم الخميس سنشهد تقلبات واضحة في كافة المدن ما بين سكون في السرعة ونشاط وتقلبات في الاتجاه خلال النهار، ثم خلال الليل تستقر شمالية غربية نشطة في سرعتها في الوسط والجنوب والغربية يزداد النشاط ليل الخميس وصباح الجمعة جنوب البلاد وجنوب الغرب. مما يسبب اثارة لموجات غبار خفيف الى متوسط في المناطق الصحراوية وغبار مثار في المناطق الداخلية. عدا مناطق اقليم كوردستان تستمر ساكنة .