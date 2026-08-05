بدءاً من الغد.. نينوى تعلن زيادة حصتها من البنزين وتتوعد المحطات المخالفة

شفق نيوز- نينوى

أعلن رئيس لجنة الطاقة في مجلس محافظة نينوى، أحمد العبد ربه، يوم الأربعاء، عن التوصل إلى اتفاق مع إدارة المنتجات النفطية لزيادة حصة المحافظة من مادة البنزين إلى 3.5 مليون ليتر يومياً اعتباراً من يوم غدٍ الخميس، مشدداً على محاسبة المحطات الأهلية المخالفة للضوابط.

وقال العبد ربه، لوكالة شفق نيوز، إن "لجنة الطاقة أوجدت تواصلاً مع مديرية المنتجات النفطية للوقوف على أسباب الأزمة الأخيرة"، متوقعاً "إنهاء حالة الزخم بداية من يوم غدٍ بعد رفع الحصة اليومية للمحافظة من 3 ملايين و330 ألف ليتر إلى 3 ملايين و500 ألف ليتر".

وأضاف أن "الخطة تتضمن ضمان فتح المحطات الأهلية لأوقات أطول أمام المواطنين، مع توعده بمحاسبة شديدة واتخاذ إجراءات قانونية بحق إدارة أي محطة تعمد إلى إغلاق أبوابها مبكراً عند الساعة 12 أو 1 ظهراً".

وتأتي هذه المعالجات والقرارات عقب انتشار مقاطع فيديو تُظهر تشكّل طوابير طويلة للمركبات أمام عدد من محطات التعبئة في مدينة الموصل، وسط مطالبات شعبية مستمرة للجهات المعنية بزيادة منافذ التجهيز وتنظيم آلية التوزيع للحد من التكدس وتعطيل حركة السير.