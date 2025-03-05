بدءاً من الغد.. مرور بابل تباشر بنظام الحجز الإلكتروني

شفق نيوز/ أعلنت مديرية مرور محافظة بابل، مساء اليوم الأربعاء، العمل بنظام الحجز الإلكتروني ابتداءً من يوم غد الخميس.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "ابتداءً من يوم غد الخميس سيتم العمل بنظام الحجز الإلكتروني في مجمع تسجيل المركبات وإجازات السياقة في محافظة بابل".

ودعت المديرية، "من يود المراجعة إلى الحجز الإلكتروني المسبق عبر الرابط (اضغط هنا)، بغض النظر عن جدول المناطق المعمول به سابقاً وكذلك الدوام الصباحي والمسائي".

وأوضحت، أن "الحجز يشمل معاملات التسجيل لأول مرة، ونقل الملكية، ومنح إجازة السياقة لأول مرة، وتجديد إجازة السياقة".

وكانت مديرية المرور العامة العراقية، أعلنت في وقت سابق، العمل بنظام الحجز الإلكتروني في مجمعات التسجيل بمحافظات، النجف، وديالى، وصلاح الدين، والأنبار، وكربلاء، والمثنى، والجانب الأيمن في محافظة نينوى.