بدءاً من الغد.. محافظات عراقية على موعد مع موجات غبار ورياح وأمطار

شفق نيوز/ توقع المتنبئ الجوي صادق عطية، اليوم الثلاثاء، تعرض عدة محافظات عراقية لموجات غبار ورياح مع فرص لتساقط أمطار بدءاً من يوم غد الأربعاء.

وقال عطية في منشور على صفحته في "فيسبوك" واطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "موجات غبار متوقع أن تجتاح مناطق من نينوى وصلاح الدين والانبار مساء غد الاربعاء بتأثير انحدار ضغطي ناتج من اندفاع منخفض جوي جاف، يسبب نشاطاً بالرياح السطحية الجنوبية الشرقية التي تكون مصحوبة بارتفاع طفيف بالرطوبة السطحية جنوباً".

وأضاف، أن "تأثير الغبار يمتد خلال ليل الاربعاء/ الخميس ليشمل مناطق واسعة من مدن الجنوب والوسط والفرات الاوسط وشمال الانبار خصوصاً في المناطق الصحراوية"، موضحاً أن "نشاط الرياح الاعلى مساء الاربعاء والليل يكون في وسط البلاد ونينوى وصلاح الدين، ومتوقع ان تصل هبات الرياح الى مابين 50-60 كم/ساعة واقل من ذلك في باقي المدن".

وتابع عطية أنه "خلال صباح ونهار بعد غد الخميس يحدث انكسار في اتجاه الرياح السطحية ويبدأ تحولها الى الاتجاه الشمالي الغربي تدريجياً مصحوبة بهبات نشطة تصل الى مابين 50-60 كم/ساعة، وموجات غبار متوقعة أيضاً مع انخفاض متوقع بدرجات الحرارة عدة درجات في اغلب المدن لكن - مدن الجنوب انخفاضها اقل"، مبينا أن "الرياح تهدأ ليلا وتميل للسكون مع بقاء بعض الغبار عالقاً في الاجواء".

وأشار إلى "ظهور السحب على ارتفاعات عالية ومتوسطة، مع فرص للامطار متوقعة الاربعاء والخميس تشمل اقصى شمال البلاد ( شمال ارييل وشمال دهوك والمناطق الجبلية من السليمانية) وربما تمتد يوم الجمعة لتشمل كركوك ونينوى وصلاح الدين وربما تطال امطار خفيفة مساء الجمعة مناطق من بغداد وديالى ايضا، مصحوبة بالبرق والرعد".