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بدءا من الغد.. انخفاض بدرجات الحرارة وهطول أمطار وتساقط ثلوج في العراق

Category: مجتـمع

Date: 2022-03-22T16:59:54+0000
بدءا من الغد.. انخفاض بدرجات الحرارة وهطول أمطار وتساقط ثلوج في العراق

شفق نيوز/ توقع المتنبئ الجوي صادق عطية، يوم الثلاثاء، انخفاضاً نسبياً بدرجات الحرارة وهطولاً للأمطار وتساقطاً للثلوج في عدّة مدن عراقية بدءا من يوم غد الأربعاء.

وقال عطية في منشور له على حسابه في فيسبوك واطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "منخفضاً جوياً من اصل قطبي يؤثر على شمال العراق والانبار من الاربعاء لغاية الجمعة ويسبب انخفاضاً نسبياً بدرجات الحرارة في المناطق اعلاه… وتنخفض مادون الصفر فوق المرتفعات الجبلية".

وتوقع أيضاً، "هطول زخات من الامطار مابين خفيفة الى معتدلة في مدن اقليم كوردستان ونينوى وكركوك والانبار، مع فترات من الغزارة تشمل دهوك وشمال نينوى والسليمانية"، موضحا أن "الهطول يكون بشكل زخات وليس مستمراً، مصحوباً بالبرق والرعد أحياناً".

ورجح أن "تتساقط هطولات خفيفة على مناطق من بغداد وديالى وشمال واسط يوم الجمعة، اضافة الى هطول ثلجي فوق قمم الجبال".

ولفت عطية الى أن "مدن الوسط والجنوب ستتأثر بامتداد مرتفع جوي يومي واجواء شبه غائمة وارتفاع متوقع بدرجات الحرارة يستمر لغاية مساء الخميس اذ تنخفض بعدها درجات الحرارة وتعتدل الاجواء".

ونوه الى أن "الرياح يوم الاربعاء تكون متقلبة الاتجاه ساكنة على فترات نهارا في كافة المدن، تتحول مابعد الظهر لجنوبي غربي نشطة في جنوب ووسط البلاد مثيرة لغبار خفيف، وتبدأ خلال الليل بالتحول الى شمالية غربية معتدلة ابتداء من نينوى وغرب البلاد، ثم يشمل التحول باقي المدن تباعا خلال الليل وصباح الخميس مع استمرار الرياح متقلبة في مدن اقليم كوردستان اغلب الاحيان".

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