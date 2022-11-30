بدءا من الغد.. العراق يلغي شرط شهادة لقاح كورونا على المسافرين والوافدين

شفق نيوز/ أعلنت سلطة الطيران المدني العراقي، يوم الأربعاء، إلغاء شرط لقاح فيروس كورونا على المسافرين والوافدين الى البلاد.

وقالت السلطة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "بناءً على التعليمات الصادرة من قبل وزارة الصحة بما يخص إجراءات جائحة كوفيد -19، تود سلطـة الطيـران المـدني العراقـي أن تبين لجميع المسافرين وشركات الطيران العاملة في المطارات العراقية بعدم مطالبة الوافدين او المغادرين ( العراقيين والأجانب) بشهادة تلقيح كوفيد - 19 اعتباراً من 2022/12/1 .