بدءا من الغد.. العراق على موعد مع انخفاض درجات الحرارة

شفق نيوز/ توقع الراصد الجوي علي الجابر الزيادي، يوم الإثنين، انخفاض درجات الحرارة خلال الاسبوع الحالي بعد تعرض العراق لكتلة هوائية معتدلة.

وقال الزيادي لوكالة شفق نيوز، إن "الموجة الحارة ستنحسر مساء اليوم، وغداً الثلاثاء بعد دخول كتلة هوائية معتدلة مرافقة لرياح شمالية غربية نشطة تخفف سخونة الأجواء".

واوضح أن "درجات الحرارة ستعود لمعدلاتها في المدن الشمالية والوسطى ومدن الفرات الأوسط بفارق أربع درجات مئويه هبوط بإستثناء جنوب شرق البلاد".

ولفت الى أن "الانخفاض في درجات الحرارة يتجدد اكثر يومي الأربعاء والخميس لتسجل درجات دون المعدل السنوي لتصبح (38/مئوية) بالعاصمة بغداد والمدن الوسطى والفرات الأوسط وأقل من ذلك المدن الشمالية والغربية، فيما تترواح البصرة ميسان واقصى الجنوب عند 44 مئوية".