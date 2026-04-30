بدءاً من الشهر الجاري.. التجارة تعتمد التحصيل الإلكتروني حصراً لمفردات البطاقة التموينية

أصدرت وزارة التجارة، يوم الخميس، قرارا يقضي باعتماد التحصيل الالكتروني بدل النقدي لتسلم المفردات الغذائية للبطاقة التموينية.

وذكر كتاب صادر من الشركة العامة لصناعة الحبوب التابعة للتجارة بناء على توصيات المجلس الوزاري للاقتصاد، اطلعت عليه شفق نيوز أنه جرى اعتماد دفع المواطنين للوكلاء إلكترونيا بدل التسديد النقدي اعتبارا من شهر نيسان الجاري.

وشرع عدد من أعضاء مجلس النواب العراقي، في 20 من هذا الشهر، بجمع 93 توقيعاً نيابياً لإلغاء قرار حجب البطاقة التموينية عن المنتسبين والموظفين "المشمولين".

وكانت وزارة التجارة أكدت في وقت سابق، أن قرار قطع البطاقة التموينية يشمل حالات محددة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه من أصحاب الدخل المحدود، فيما نفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إيقاف الحصة التموينية عن مستفيدي الرعاية الاجتماعية.

ويعتمد العراق نظام "البطاقة التموينية" منذ تسعينيات القرن الماضي لمواجهة تداعيات الحصار الاقتصادي الذي فُرض عقب غزو الكويت عام 1990، وذلك ضمن برنامج "النفط مقابل الغذاء".

ومنذ عام 2003، يواجه هذا الملف تحديات مستمرة تتعلق بجودة المواد الموزعة وانتظام مواعيد التجهيز، وسط اتهامات بوجود ملفات فساد عرقلت وصول الدعم الكامل لمستحقيه في بعض الفترات.