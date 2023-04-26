بدءاً من السبت المقبل.. "تسهيلات" بانتظار المسافرين في مطار بغداد

شفق نيوز/ أعلنت سلطة الطيران المدني العراقي، يوم الأربعاء، تسهيل جميع الإجراءات الخاصة بآلية دخول المسافرين إلى مطار بغداد الدولي.

وقال رئيس السلطة عماد عبد الرزاق الأسدي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بناءً على توجيه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني سيتم تسهيل دخول المسافرين إلى مطار بغداد الدولي وابتداءً من تاريخ 29 نيسان السبت المقبل من هذا الشهر، بعد إكمال اللجنة المعنية أعمالها ، والذي سيسمح لعجلات المسافرين الذين يحملون تذاكر السفر بتاريخ يوم الرحلة وللمغادرين فقط بالوصول إلى بوابات المطار مع تدقيق مستمسكات العجلة وتسجيلها ورخصة سائقا عدا العجلات ( ذات اللون الأصفر)".

واكد، أن "سلطة الطيران المدني ملتزمة بتحقيق أعلى مستوى من الأمن مع الاجهزة الامنية الساندة والتي تحث عليها المنظمة الدولية للطيران المدني الدولي الإيكاو بخضوع الجميع لاجراءات الفحص والتفتيش".