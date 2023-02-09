بدءا من الجمعة.. قطع طرق في بغداد استعداداً للزيارة الرجبية

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في بغداد، بمباشرة القوات الأمنية قطع بعض الطرق اعتبارا من، يوم غد الجمعة، ضمن الخطة الأمنية الخاصة بتأدية زيارة الإمام الكاظم.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، إنه بدءا من يوم غد الجمعة سيتم قطع الطرق القريبة من مدينة الكاظمية امام حركة المركبات، مبينا أن هذه الطرق تتضمن "شارع عبد المحسن الكاظمي، وجسر الأئمة، وساحة عدن، وجزء من شارع المحيط".

ونوه المصدر، إلى أن "موعد الزيارة سيكون يوم الخميس من الاسبوع القادم".

من جانبه قال محافظ بغداد محمد جابر، إنه "جرى مؤخراً اجتماع مع اللجنة الأمنية العليا لمناقشة الاستعدادات الأمنية الخاصة بالزيارة، وأكد أن جميع المحاورة جاهزة لاستيعاب خروج ودخول الأعداد المليونية من الزائرين.

وأكد أن الزيارة لهذا العام، ستشهد زيادة مليونية بأعدادها مقارنة بالأعوام السابقة، فيما تشهد المناطق المحيطة بالكاظمية قطوعات للمركبات لتسهيل عملية سير الجموع الكبيرة للزائرين من بغداد، منوهاً بأن عملية قطع الشوارع القريبة من الكاظمية ستبدأ اعتباراً من يوم غد الجمعة من أجل سير الزائرين.

وفي 25 من شهر رجب كل عام، يحيى عشرات الآلاف من الزائرين الشيعة طقوس ذكرى وفاة الإمام الكاظم (سابع أئمة أهل البيت لدى الشيعة).

وتتضمن طقوس "الزيارة الرجبية" السير على الأقدام من مناطق بغداد المختلفة وبعض المحافظات القريبة باتجاه منطقة الكاظمية شمالي العاصمة؛ حيث مرقد الإمام الكاظم.