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بدءا من الاسبوع المقبل.. العراق يودع الموجات الحارة

Category: مجتـمع

Date: 2021-09-04T21:07:00+0000
بدءا من الاسبوع المقبل.. العراق يودع الموجات الحارة

شفق نيوز/ توقع المتنبئ الجوي صادق عطية، يوم السبت، أن يودع العراق الموجات الحارة الصيفيــة الخمسينيـــة بدءا من الاسبوع المقبل.

وكتب عطية على صفحته في فيسبوك أن "درجـات الحــرارة ستشهد انخفاضا اكثر نهاية الاسبوع وبداية الاســــبوع المقبل، ويـمــيل الطقـــس للاعـتدال نهـــــارا والبرودة النسـبية ليلاً فـــــــــي مـدن الشمال والغربية".

واضاف، أن "الطقس سيكون حار نسبيا فــــــي الوسـط والجنوب نهارا ، والاعتدال ليلا مــــــــــع برودة نسبية فجرا فــــي مدن الوســــــــط والغربية".

وتابع "اما خلال هذا الاســبوع فالاجـــــــواء مستقرة على حالها تقريبا ..مع ارتفاع بســيط بدرجات الـــحـرارة منتصـــف الاسبوع، والرياح مستقرة شمالية غربيــــــة خفيفة الى معتدلة في كافة المدن نشطة على فترات خلال النهار في وسط وجنوب البلاد مع فترات من السكون في مدن غرب وشمال البلاد".

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