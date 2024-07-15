بدء العد التنازلي.. 45 يوماً على انتهاء الصيف في العراق

شفق نيوز/ تشير التوقعات الجوية في العراق، إلى أن درجات الحرارة ستبقى حول معدلاتها العامة خلال الأيام المقبلة، قبل أن يطرأ ارتفاع ملحوظ قبل نهاية هذا الأسبوع، كما من المتوقع أن تستقر الرياح على الاتجاه الشمالي الغربي.

وأفاد المتنبئ الجوي واثق السلامي، في تصريح اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، بأن موجات حارة ستؤثر على المنطقة خلال الأسبوع القادم، مشيراً إلى أن موسم البوارح يقترب من نهايته، حيث يتبقى نحو 45 يوماً على نهاية فصل الصيف مناخياً.

وأضاف السلامي أن الأجواء ستظل ضمن المعدلات الطبيعية في بداية الفترة المقبلة، مع تغييرات متوقعة في درجات الحرارة مع اقتراب نهاية الأسبوع.

إلى ذلك، توقعت مديرية الانواء الجوية والرصد الزلزالي في اقليم كوردستان، انخفاض درجات الحرارة خلال الساعات المقبلة في محافظات الاقليم.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان "من المتوقع انخفاض درجات الحرارة من 1 إلى 3 درجات في محافظات اقليم كوردستان خلال 48".

وأضافت ان "درجات الحرارة المتوقعة في اقليم كوردستان هي كالآتي: اربيل 41، السليمانية 39، دهوك 40، حلبجة 41، زاخو 42، سوران 40، حاج عمران 30، كرميان 44 ".