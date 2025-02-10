بديلاً لـ"المحتوى الهابط".. إطلاق مهرجان سينمائي دولي في العراق بمشاركة 19 بلداً

شفق نيوز/ كشف وزير الشباب أحمد المبرقع، يوم الاثنين، عن استعداد العراق لإطلاق مهرجان العراق السينمائي الدولي لأفلام الشباب والذي يهدف لتقديم صورة فنية ترتقي بالمعايير السينمائية المعتمدة.

وقال المبرقع، خلال المؤتمر الخاص بالإعلان عن الدورة الاولى لمهرجان العراق السينمائي الدولي لأفلام الشباب وحضرته وكالة شفق نيوز، إن "العراق على موعد مع انطلاق المهرجان السينمائي الدولي لأفلام الشباب"، مبيناً أن "فكرة هذا المهرجان جاءت بعد متابعة الدولة والحكومة للمحتوى الهابط وعلى ضوئها قررت الوزارة صناعة صورة فنية وفقاً للمعاير المعتمدة للفيلم".

وأضاف المبرقع، أن "وزارة الشباب أقامت عدة ورش في بغداد وعدد من المحافظات العراقية ونتج عنها صناعة اكثر من 12 فيلماً قصيراً، وفي هذه السنة سيتم استكمال صناعة الافلام وإنتاج اكثر من 30 فيلماً".

وأشار المبرقع، إلى أن "بغداد عادت وتألقت ونتظر عودة السينما العراقية وتألق من خلال الشباب، خصوصاً وأن الشباب يمثلون السينماء في الفترة القادمة"، مضيفاً أن "المهرجان سيحقق العديد من الأهداف وصناعة الافلام".

وتابع المبرقع، قائلاً إن "الشباب في (السوشيال ميديا)، أغلبهم يحبون التصوير وصناعة الافلام وبعض الشباب وصلوا إلى عرض الافلام في المهرجانات والقنوات الفضائية، وان بعض هولاء الشباب وصلوا إلى هذه المرحلة ولم يكملوا الدراسة الثانوية".

وأوضح المبرقع، أن "مهرجان العراق السينمائي الدولي سيعرض أكثر من 71 فيلماً، منها 34 فيلماً من 19 دولة عربية وأجنبية مشاركة في المهرجان"، مشيراً إلى أن "الافلام ستعرض خلال أيام المهرجان من يوم 19-22 شباط الحالي".

وختم المبرقع، حديثه بالقول إن "الافلام تعرض بين قصير وروائي وستعرض في صالات فوماكس في قرية دجلة"، مؤكداً أن "هناك جوائز ستمنح الافلام الفائزة في المهرجان".