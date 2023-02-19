بدون قيد أو شرط.. مصرف عراقي يشمل جميع زبائنه بسلفة الزواج البالغة 10 ملايين دينار

شفق نيوز/ اكد مصرف النهرين الاسلامي الحكومي، يوم الأحد، ان سلفة الزواج البالغة 10 ملايين دينار تمنح لجميع زبائنه بدون استثناء.

وقال معاون مدير المصرف عماد رسن في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "سلفة الزواج التي أطلقها المصرف والبالغة 10 ملايين دينار تشمل جميع الزبائن وبدون قيود او شرط الموطنة رواتبهم لدى المصرف".

واضاف ان "الضوابط تقتضي بأن يكون الزبون المقدم على السلفة لديه عقد زواج رسمي من المحكمة ومصدق وأنه لم يمضِ عليه أكثر من سنتين، مع كفيل موظف حكومي ضامن وبمدة تسديد خمس سنوات".

واشار الى ان "الزبون يقوم بتسليم وصولات الشراء للمواد المراد شراؤها الى المصرف ويقوم الأخير بدفع الاموال الى الشخص المعني مباشرة"، مبينا ان "المواد تشمل جميع الاثاث والكهربائيات باستثناء المصوغات الذهبية لوجود إشكال شرعي فيها".

وتأسس مصرف النهرين الاسلامي في العام 2012 وهو أول مصرف حكومي إسلامي وباشر خلال العام 2018 بمنح قروض وسلف للمواطنين والموظفين وفق آليات وضوابط معينة.