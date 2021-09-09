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بدلاً من 40 ألفاً.. العراق يسمح بدخول 80 ألف أجنبي لأداء الأربعينية

Category: مجتـمع

Date: 2021-09-09T20:10:47+0000
بدلاً من 40 ألفاً.. العراق يسمح بدخول 80 ألف أجنبي لأداء الأربعينية

شفق نيوز/ وجّه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، يوم الخميس، بمضاعفة عدد التأشيرات الممنوحة للزائرين من الدول الإسلامية الذين يرومون زيارة العراق، عن العدد الذي تم إقراره سابقاً بسبب جائحة كورونا وظروفها القاهرة، وليزداد العدد من (40) ألف زائر إلى (80) ألف زائر. 

وقالت المكتب الإعلامي للكاظمي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "هذه الزيادة تأتي مع قرب زيارة أربعينية الإمام الحسين بن علي (عليهما السلام)؛ لما تمثله من أجواء روحانية دينية مؤمنة خالصة؛ وليتسنى لأكبر عدد ممكن من الزائرين الكرام حضور مراسم عزاء سيد الشهداء (عليه السلام)، مع التزام جميع الوافدين بشروط اللقاح واختبار المسحة والالتزامات الصحية الأخرى".

وكانت الحكومة العراقية قد قررت سابقا السماح بدخول 40 ألف زائر أجنبي إلى البلاد لأداء الزيارة الأربعينية عبر المطارات حصراً، وذلك للحيلولة دون تفاقم تفشي فيروس كورونا في البلاد.

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