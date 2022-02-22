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بدعوى من جهة امنية.. اعادة محاكمة 13 ناشطاً تشرينياً في المثنى

Category: مجتـمع

Date: 2022-02-22T10:21:35+0000
بدعوى من جهة امنية.. اعادة محاكمة 13 ناشطاً تشرينياً في المثنى

شفق نيوز/ أفاد مصدر مطلع، اليوم الثلاثاء، بصدور أمر قضائي  بإعادة إجراءات محاكمة 13 ناشطاً شاركوا في تظاهرات تشرين 2019 بمحافظة المثنى، وفق دعاوى رفعت من جهة أمنية.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن محكمة استئناف محافظة المثنى قررت، اليوم، إعادة إجراءات التحقيق مع 13 ناشطاً شاركوا في تظاهرات تشرين من العام 2019، للمحاكمة بتهم تتعلق بتخريب وحرق مؤسسات الدولة.

وأوضح المصدر،  أن قرار اعادة المحاكة جاء وفق دعاوى رفعت من قبل احدى الجهات الأمنية، رداً على قيام هؤلاء المتظاهرين برفع دعوى ضد هذه الجهة بتهمة التعذيب والاعتقال بدون أوامر قضائية بحق المتظاهرين في تظاهرات تشرين 2019.

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