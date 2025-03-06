بدعوى التكفير .. لاجئون مغاربة يهاجمون "بعنف" ايزيديين عراقيين في هولندا (فيديو)

شفق نيوز/ أفاد الصحفي الايزيدي المغترب سامان داود، يوم الخميس، بأن لاجئين إيزيديين اثنين تعرضا الى هجوم عنيف من قبل لاجئين آخرين مغاربة بمخيم "خيرز" في هولندا في محاولة لقتلهما بدعوى التكفير.

وقال داود المقيم في ألمانيا بتصريح لوكالة شفق نيوز، إن الحادث وقع مساء أمس بمخيم اللاجئين في مدينة "خيرز" في هولندا عندما هاجم لاجئون ثلاثة يحملون الجنسية المغربية شخصين ايزيديين، فقاموا بطعن احدهما، وخنق الآخر وطعنه من على سريره في محاولة لقتلهما.

وأضاف أن أولئك اللاجئين المغاربة طلبوا من اللاجئين الايزيديين نطق الشهادتين واعتناق دين الإسلام عنوة وعندما رفضا تعرضا للطعن ومحاولة القتل، مؤكدا أن احد المصابين يرقد حاليا في المستشفى لتلقي العلاج بعد تعرض لجروح بليغة.

وظهر أحد الضحيتين في فيديو متداول وهو يسرد تفاصيل الاعتداء من على سريره داخل المخيم وتحيط به فوضى الهجوم، وقطع قماش مخضبة بالدماء، وإصابات وكدمات في الوجه والجسم.

وقد قال بحسب الفيديو المتداول إنه، تعرض لمحاولة الخنق بعد أن طلب أولئك اللاجئون المغاربة النطق بالشهادتين منه ليخبرهم أنه من الديانة الايزيدية.

وأضاف أن المهاجمين احلوا دماءنا ومالنا بعدها، وقالوا لنا: ان قتلهما مباح وحلال، مؤكدا لهما بأنهما (أي الضحيتين) لم يبدر أي مشكلة منهما، ولم يقوما بشيء يغضب المهاجمين ولكن دون جدوى.

وشن تنظيم داعش في آب/ أغسطس عام 2014، هجوماً موسعاً على قضاء سنجار ذي الأغلبية الإيزيدية، ونفذ مسلحوه جرائم إبادة جماعية.

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2015، تمكنت قوات البيشمركة الكوردية من طرد داعش من سنجار بمساندة من قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي آب/ أغسطس عام 2017، أعلنت الحكومة العراقية طرد التنظيم المتطرف من محافظة نينوى قبل أن تعلن "الانتصار" على داعش في نهاية العام نفسه.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد قالت في آب/ أغسطس 2024، إن "داعش قتل واستعبد آلاف الإيزيديين، وما زالت أكثر من 2600 امرأة وفتاة إيزيدية في عداد المفقودين، وما تزال عمليات تحديد هويات الجثث التي وجدت في مقابر جماعية جارية".

وحددت السلطات العراقية، في تموز/ يوليو من العام 2023، 93 مقبرة جماعية يعتقد أنها تحتوي على رفات ضحايا إيزيديين، ما تزال 32 منها لم تفتح بعد في قضاءيّ سنجار والبعاج.

ومن بين آلاف الإيزيديين الذين لم يتم العثور عليهم، تم استخراج رفات أقل من 700 شخص، ولكن تم تحديد هوية 243 جثة فقط وإعادتها إلى عائلاتهم.

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن تنظيم داعش ترك خلفه أكثر من 200 مقبرة جماعية يرجح أنها تضم نحو 12 ألف جثة.

وتنشر وكالة شفق نيوز، مقطع فيديو لإحدى الضحيتين الايزيديين، وهو يتحدث عن تفاصيل الاعتداء باللغة الكوردية: