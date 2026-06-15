بدعوة من النقابة.. الصيدليات العراقية تغلق أبوابها "احتجاجاً" الخميس المقبل

شفق نيوز- بغداد

دعت نقابة صيادلة العراق، مساء اليوم الاثنين، إلى غلق أبواب الصيدليات الأهلية في بغداد وجميع المحافظات لمدة ساعتين يوم الخميس المقبل، احتجاجاً على عدد من القضايا وفي مقدمتها عدم شمول خريجي كليات الصيدلة بالتعيين المركزي.

وذكرت النقابة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن هذه الدعوة تأتي دعماً لحقوق خريجي دفعات 2023 و2024 و2025، ومساندةً لمطالبهم بتطبيق أحكام قانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية رقم (6) لسنة 2000، وإنصافهم من خلال شمولهم بالتعيين المركزي أسوةً بأقرانهم من بقية المهن الطبية.

وأضافت أن الصيادلة يواجهون عدداً من التحديات المهنية، من بينها ما وصفته بإجراءات إدارية تثقل كاهل العاملين في القطاع، لاسيما ما يتعلق بالرسوم والالتزامات المفروضة من بعض الجهات الحكومية، ومنها دوائر الضريبة والبلديات، على الصيدليات والمخازن والمكاتب العلمية.

وأشارت إلى أن من بين دوافع الاحتجاج عدم استكمال مشروع التسعيرة الدوائية بالشكل الذي يضمن تحقيق التوازن بين مصلحة المواطن واستدامة عمل المؤسسات الصيدلانية.

ودعت النقابة، الصيادلة العاملين في القطاع الخاص إلى تعليق استقبال المراجعين يوم الخميس الموافق 18 حزيران/ يونيو الجاري، من الساعة الخامسة مساءً وحتى السابعة مساءً، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل وسيلة حضارية للتعبير عن المطالب المهنية والسعي إلى تطوير الواقع الصحي والخدمي.

وتوعدت أنه في حال عدم الاستجابة للمطالب المطروحة، فإنها ستدرس اتخاذ إجراءات تصعيدية أخرى خلال المرحلة المقبلة وفق الأطر القانونية والمهنية المعتمدة.