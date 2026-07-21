بدعوات برلمانيين وناشطين.. مجلس ذي قار يعقد جلسته بعد غياب (وثيقة)

شفق نيوز- ذي قار

عقد مجلس محافظة ذي قار، اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية الرسمية، بعد ضغط من نواب عن المحافظة، كانوا قد هاجموا المجلس بسبب عدم عقده لأي جلسته له خلال الأشهر الماضية.

وجاءت دعوات نواب ذي قار، في وقت طالب فيه ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بتدخل مجلس النواب وحل المجلس بصورة عاجلة لما يسبب من عرقلة لوضع المحافظة وعدم الفائدة منه في ترسيخ أي قرار حكومي.

وعقدت جلسة اليوم، وهي الجلسة السادسة عشرة، برئاسة رئيس المجلس عزة عودة الناشي، وبحضور عدد من أعضاء المجلس، وتمت مناقشة عدد من الملفات الخدمية والإدارية والتصويت على مجموعة من القرارات.

واستُهلت الجلسة، بحسب بيان للمجلس ورد لوكالة شفق نيوز، بمناقشة موضوع نقص ساعات تجهيز الطاقة الكهربائية في محافظة ذي قار، حيث أكد رئيس مجلس المحافظة، أن المجلس يعمل على إيجاد حلول لهذه الأزمة من خلال التنسيق مع وزارة الكهرباء، وأعضاء مجلس النواب، والمحافظ.

وقرر المجلس تشكيل لجنة من أعضاء مجلس المحافظة برئاسة رئيس المجلس، لزيارة كل من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الكهرباء، بهدف المطالبة بزيادة حصة محافظة ذي قار من الطاقة الكهربائية، كونها من أكثر المحافظات ارتفاعًا في درجات الحرارة.

وأضاف البيان أن اللجنة، ستعمل بالتنسيق مع وزير الكهرباء، على متابعة إطلاق التخصيصات المالية اللازمة لإنشاء محطة توليد كهرباء بطاقة (3000) ميغاواط التابعة لشركة سيمنس الألمانية، والتي سبق أن وُضع حجر الأساس لها.

إلى ذلك، صوّت مجلس محافظة ذي قار بالأغلبية المطلقة على تعيين حسين علي حسن مديرًا لناحية الصالحية التابعة لقضاء قلعة سكر.

وأوضح البيان أن المجلس ناقش ملف الأبنية المدرسية في المحافظة، بهدف توفير التخصيصات المالية اللازمة لإعادة تأهيل المدارس الآيلة للسقوط، والمدارس الكرفانية والطينية، بما يسهم في توفير بيئة تعليمية آمنة للطلبة.

الوثيقة التي اطلعت عليها شبكة أخبار الناصرية بأن آخر جلسة عقدها وعقد مجلس محافظة ذي قار آخر جلسة له بتاريخ 9 أيار/ مايو الماضي، في وقت طالب فيه أعضاء المجلس، استجواب رئيس المجلس عزة عودة الناشي، الذي تحجج بالمرض والسفر لأكثر من مرة، الأمر الذي حال دون انعقاد الجلسة.