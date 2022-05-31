بدعم ألماني ودنماركي.. المباشرة بتأهيل سوق تراثي "عريق" في بلدة بديالى

شفق نيوز/ اعلن مسؤول حكومي في ديالى المباشرة بتأهيل سوق تراثي عريق في قضاء المقدادية شمال شرق بعقوبة بدعم من المجلس الدنماركي لشؤون اللاجئين وبالتنسيق مع الجمعية الألمانية (GIZ ).

وقال قائممقام المقدادية حاتم عبد جواد التميمي لوكالة شفق نيوز؛ إن "شركة محلية وبدعم من المجلس الدنماركي لشؤون اللاجئين وبالتنسيق مع الجمعية الألمانية (GIZ) باشرت بتأهيل 150 محلا تجاريا في سوق المقدادية الكبير الذي يعد معلماً تراثيا وتاريخيا يمثل هوية قضاء المقدادية".

وبين التميمي ان "المشروع سينجز خلال 25 يوما وهو مبادرة لدعم الشباب وإعادة انعاش الواقع الاقتصادي والمعيشي في المقدادية بعد الإهمال الذي طال سوق المقدادية ومعالمها الاقتصادية بسبب الظروف الراهنة والمشاكل المتعددة".

واعتبر التميمي مشروع تأهيل سوق المقدادية "خطوة مهمة لتعزيز التعايش السلمي ونفذت منظمات اممية وإنسانية مشاريع اقتصادية واجتماعية في مناطق قضاء المقدادية لتجاوز الظروف الأمنية والتهجير القسري وما تعرضت له مكونات القضاء من نكبات متعددة.