بدعم ألماني وبكلفة 600 مليون دينار.. افتتاح مستشفى في احدى قرى كركوك

شفق نيوز/ اعلنت دائرة صحة كركوك، يوم الأربعاء، افتتاح مستشفى في قرية "تل علي" بقضاء الحويجة جنوب غربي المحافظة، بكلفة بلغت 600 مليون دينار عراقي بدعم من منظمة ألمانية.

وقال مدير عام صحة كركوك زياد خلف مديد، لوكالة شفق نيوز، "تم افتتاح مستشفى صحي رئيسي في قرية (تل علي) في قطاع الحويجة الاول وبدعم من منظمة ASB الألمانية وبالتنسيق مع وزارة الصحة".

وأضاف أن" المستشفى سيقدم خدمات للمئات من أهالي القرية والقرى المجاورة وتم توفير طاقم صحي متكامل لتقديم العلاجات في هذا المشفى و المنشئ من قِبل منظمة ASB الالمانية ".

وأشار إلى أن" كلفة المشروع بلغ 600 مليون دينار وبدعم من قبل المنظمة المانحة بالتنسيق مع وزارة الصحة العراقية".

وكان قضاء الحويجة الواقع (55 كم جنوب غرب كركوك) اخر معاقل تنظيم "داعش" في العراق وتمكنت القوات العراقية من تحرير القضاء الذي شهد تدميرا في بناه التحتية بسبب الضربات الجوية للتحالف الدولي او تلك البنيات التي فجرها تنظيم داعش".