بدر الفحل يعود لمنصب محافظ صلاح الدين (وثيقة)

عاد بدر محمود الفحل، لمنصب محافظ صلاح الدين، بعد إنهاء تكليف النائب الأول للمحافظ هاشم عزّاوي محمد من مهامه، وإنهاء وكالته.

وبحسب أمر إداري، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، فقد تقرر تكليف بدر محمود الفحل بمهام المحافظ اعتباراً من تاريخ اليوم الاثنين التاسع من شباط الجاري، بعد استكمال الإجراءات القانونية والإدارية ذات الصلة.

وأشار الأمر إلى أن القرار جاء نتيجة عدم تلبية المتطلبات القانونية المتعلقة بعضوية مجلس النواب العراقي، وعدم تقديم الاستقالة الأصولية أمام مجلس محافظة صلاح الدين، وفق السياقات المعتمدة.