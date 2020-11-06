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بدء موسم الامطار من الاسبوع المقبل تليها موجة شتوية باردة في العراق

Category: مجتـمع

Date: 2020-11-06T13:51:51+0000
بدء موسم الامطار من الاسبوع المقبل تليها موجة شتوية باردة في العراق

شفق نيوز/ توقع المتنبئ الجوي صادق عطية يوم الجمعة بدء موسم تساقط الامطار في العراق اعتباراً من بداية الاسبوع المقبل تليها موجة شتوية باردة إيذاناً ببدء فصل الشتاء في البلاد.

واشار المتنبئ الجوي الى اخر توقعات خرائط الطقس والتي تشير الى الآتي:

1. يتمركز منخفض جوي في الطبقات العليا يمتد شرق المتوسط وحتى العراق ، طوال الاسبوع المقبل مصحوبا بضخ رطوبي جنوبي غربي مناسب لتشكل سحب ركامية رعدية.

2. اسبوع ممطر و الاجواء غير مستقرة طوال الاسبوع في (عموم) مدن البلاد  .

ونوه عطية الى توقعات بهطول زخات من الامطار على فترات في اغلب المدن مع تفاوت في الشدة بين مكان واخر، مبينا ان مدينة الانبار هي الاقل كمية حتى الان طوال الاسبوع ، والاعلى تتمثل في مناطق شمال وجنوب البلاد .

وزاد بالقول ان موجة برد شتوية متوقعة تندفع من شمال ايران وشرق تركيا ،  بعد منتصف الشهر الحالي او في الثلث الاخير من الشهر ، ودخول برودة الشتاء الفعلية.

وتابع المتنبئ الجوي انالايام المقبلة تمثل بداية موسم الامطار في مدن البلاد، لايستبعد غزارة الامطار في بعض المناطق.

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