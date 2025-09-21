بداية مختلفة للعام الدراسي الجديد في بابل (صور)

شفق نيوز- بابل

اختارت إحدى المدارس الحكومية ذات المعايير الدولية في قضاء القاسم جنوب محافظة بابل، بدء العام الدراسي بفعالية مميزة تمثّلت باستذكار النشيد الوطني، بحضور الطلبة والكوادر التعليمية.

وتُعد مدرسة الحرمين نموذجاً حديثاً في التعليم الحكومي، حيث تعتمد معايير دولية في المناهج والقبول، ويخضع التلاميذ فيها إلى اختبارات دقيقة وتقييمية تشمل مهارات اللغة ومقابلات مباشرة داخل المدرسة قبل الالتحاق بها.

وتتميز المدرسة مدارس مماثلة، بمناهج ثنائية اللغة (عربي–إنكليزي)، فضلاً عن برامج خاصة في الرياضيات (ذهني وحسابي)، ما يجعلها أقرب إلى مدارس الموهوبين من حيث مستوى الاختبارات والأنشطة التعليمية.

ويبدأ الدوام الرسمي وسط التزام واضح بالنظام والانضباط، فيما يجلس الطلبة في قاعات دراسية منظمة مزودة بأحدث الوسائل التعليمية.

ويؤكد أولياء الأمور أن افتتاح هذه المدارس الحكومية ذات المعايير الدولية يمثل فخراً لمحافظة بابل، وخطوة مهمة لتطوير واقع التعليم والارتقاء به إلى مستويات تضاهي التجارب العالمية.