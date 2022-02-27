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بداية فصل الربيع.. تحذيرات من موجة غبار و(حالوب) يضربان مدن العراق

Category: مجتـمع

Date: 2022-02-27T15:28:55+0000
بداية فصل الربيع.. تحذيرات من موجة غبار و(حالوب) يضربان مدن العراق

شفق نيوز/ حذر الراصد الجوي صادق العطية، يوم الأحد، من تقلبات جوية متوقعة تمثل بداية فصل الربيع، وفيما بين أن التقلبات تشمل أجواء غير مستقرة منها انتشار الغبار وهطول الأمطار بغزارة في كل مدن البلاد، أكد أن هذه التقلبات ستنتهي يوم الجمعة المقبل.

وقال في تدوينة له أطلعت عليها وكالة شفق نيوز، إن "أول الحالات الربيعية متوقعة نهاية الأسبوع، يسودها التقلبات ولا يستبعد موجات غبار وهطول الأمطار الغزيرة (الحالوب)".

وأضاف أن "منخفضاً جوياً جبهوياً يجتاح اجواء البلاد، مساء الأربعاء ونهار الخميس، مسبباً أجواء غير مستقرة وحالة جوية ممطرة تنتهي صباح الجمعة، يشمل تأثيرها كافة المدن بشكل متفاوت".

وبيّن عطية أنه "رغم أن المنخفض يبدو جافاً لحد الآن، لكنه يمثل حالة ربيعية وما تحمله من تقلبات بفعل الفوارق الحرارية التي يسببها تواجد طبقة من الهواء البارد في أعالي الجو، ولا يستبعد تشكل سحب ركامية".

وحذر من "موجات غبار متوقع أن تتشكل يومي الخميس والجمعة بسبب نشاط الرياح السطحية الجنوبية الشرقية في أغلب المدن تقريبا ثم تحولها الى شمالية غربية نشطة ليل الخميس/ الجمعة، مع ارتفاع درجات الحرارة يومي الأربعاء والخميس ثم انخفاضها بشكل ملحوظ مساء الجمعة وصباح السبت المقبل".

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