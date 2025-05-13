بداعي التجاوز.. هدم سوق في البصرة وصاحبه يتهم "جهة مجهولة" وراء الأمر

شفق نيوز/ شرعت جهة مجهولة بآليات ثقيلة على هدم سوق عصري في قضاء شط العرب جنوبي محافظة البصرة، حسب ما أفاد به صاحب السوق عبد الستار غلام مؤكداً التوجه نحو القضاء وتقديم شكوى بذلك.

وقال غلام، لوكالة شفق نيوز، إن "المنطقة السكنية التي شيد السوق فيها، حديثة العهد وتم بناؤها مؤخراً وتفتقد لأغلب مقومات الحياة وأبسطها، ولا يوجد فيها محال تجارية، مما دعت الضرورة لإنشاء هذا الصرح التجاري و بموافقات رسمية من الجهات المعنية، ولكن تفاجئنا ومن دون سابق إنذار بهدمه بالكامل".

وأوضح، أن "إجراءات التشييد جميعها سليمة بموافقات رسمية من البلدية وجميع الجهات المعنية، وقبل أيام قليلة تم دفع مبلغ الإيجار لسنة كاملة، وموجودة جميع الوثائق والوصولات التي تثبت ذلك".

وأضاف، غلام أن "الجهة التي قامت بالهدم مجهولة وغير معروفة وعند مراجعتنا لمديرية البلدية نفوا علاقتهم بالأمر، وهذا ما أثار غضبنا حول هذه الجهة التي تمتلك نفوذاً لدرجة هدم سوق عصري من دون أي أمر قضائي".

وأكد صاحب السوق، أن "القانون سيأخذ مجراه وسنتعامل معهم وفق القانون فقط" ، مطالباً الجهات المعنية "الوقوف معنا ومعرفة ملابسات الحادث".