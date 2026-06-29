بخطط تحاكي الزيارات المليونية.. كيف تستعد كربلاء والنجف لتشييع خامنئي؟

شفق نيوز- كربلاء/ النجف

أكدت محافظتا كربلاء والنجف، يوم الاثنين، استعدادهما لاستقبال مراسم تشييع المرشد الإيراني علي خامنئي، المقررة في 8 تموز/ يوليو المقبل، وسط تحضيرات رسمية بين بغداد وطهران لتأمين مسار المراسم التي ستشمل عدة مدن عراقية قبل نقل الجثمان إلى إيران.

وقال عضو مجلس محافظة كربلاء ورئيس لجنة العشائر والمناسبات الدينية بالمحافظة محمد المسعودي لوكالة شفق نيوز، إن اتفاقاً جرى أمس مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بشأن تفاصيل التشييع.

وأشار المسعودي، إلى أن المراسم في كربلاء ستأخذ طابع زيارة وتوديع شعبي، مع اعتماد خطة تنظيمية مشابهة لخطط إدارة الزيارات المليونية، خصوصاً زيارة الأربعين وعاشوراء، مع إدخال تعديلات تتناسب مع طبيعة الحدث.

وأوضح أن الاستعدادات الأمنية والخدمية مكتملة، وأن المحافظة معتادة على استقبال الحشود الكبيرة، خصوصاً خلال أيام الزيارة الأسبوعية التي تشهد توافد مئات الآلاف، متوقعاً وصول وفود ومواطنين من محافظات عراقية عدة قبل يوم أو يومين من المراسم، مع مشاركة المواكب الحسينية في الاستقبال.

ولفت المسعودي، إلى أن المسار المتوقع للمراسم داخل العراق يبدأ من بغداد، ثم يتجه إلى كربلاء لزيارة العتبات، قبل الانتقال إلى النجف، على أن يُنقل الجثمان لاحقاً إلى إيران للدفن في مرقد الإمام الرضا في مشهد، وفق ما وصفه بالترتيب المتداول بين الجهات المنظمة.

من جانبه، قال المتحدث باسم الحكومة المحلية في النجف، أحمد الفتلاوي، إن زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى العراق والنجف تحديداً تناولت عدة ملفات، أبرزها ترتيبات تشييع خامنئي.

وأكد الفتلاوي لوكالة شفق نيوز، أن المدينة ستستقبل المراسم بشكل رسمي انطلاقاً من المطار وصولاً إلى العتبة العلوية، مع مشاركة واسعة من المؤسسات الخدمية والأمنية والاجتماعية.

ونوه إلى أن جميع الجهات في المحافظة ستكون مشاركة في تنظيم التشييع الرسمي، لافتاً إلى أن النجف جاهزة بالكامل لاستقبال الحدث وما يرافقه من وفود وزخم جماهيري.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت الحكومة العراقية موافقتها على طلب طهران بإقامة مراسم التشييع في العراق يوم 8 تموز/ يوليو المقبل، فيما وصلت وفود إيرانية إلى النجف لمتابعة الاستعدادات، بالتزامن مع تأكيدات بأن المراسم ستُدار بمشاركة مؤسسات الدولة العراقية.

وتأتي هذه التطورات في إطار خطة إيرانية أوسع أعلنت عنها اللجنة المنظمة في طهران، تقضي ببدء مراسم التشييع في العاصمة الإيرانية، مروراً بمدينة قم، قبل نقل الجثمان إلى العراق، ثم استكمال الدفن في مشهد، وسط تنسيق رسمي بين الجانبين.

وكان وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، قد أكد في بغداد، يوم أمس الأحد، أن بلاده ستنسق مع العراق آلية إقامة المراسم في العتبات المقدسة، في وقت تتواصل فيه الاستعدادات اللوجستية والأمنية في المدن العراقية المشمولة بالمسار.

واغتيل خامنئي في الغارات الأميركية الإسرائيلية التي استهدفت طهران في 28 شباط/ فبراير الماضي، بعد أكثر من ثلاثة عقود قضاها في منصب المرشد الأعلى، قبل أن يخلفه نجله مجتبى خامنئي.