بخطة عودة مدعومة ومتسارعة.. الهجرة تعتزم غلق مخيم نازحين في كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الهجرة والمهجرين في السليمانية، يوم الأحد، عن خطة حكومية لغلق مخيم للنازحين قبل نهاية العام الحالي، مشيرة إلى إطلاق خطة دعم وإسناد لتسريع عودتهم إلى محافظاتهم.

وقال مدير الهجرة سامر مشكور بديوي، لوكالة شفق نيوز، إن "وزارة الهجرة والمهجرين وبتوجيه وإشراف الحكومة، أطلقت خطة تشجيعية لتسريع عودة النازحين إلى مناطق سكناهم تتضمن منح مالية سريعة ومستلزمات عينية والتكفل بأجور نقل العوائل العائدة مع أثاثها في خطوة لإنهاء ملف النزوح".

وأشار إلى "عودة 111 فرداً يمثلون 30 عائلة من مخيم (عربت) في السليمانية إلى مناطق سكناهم في صلاح الدين خلال الشهر الجاري، وهناك تزايد في معدلات العودة خلال الفترات الماضية".

وبين بديوي أن "العوائل المتبقية من نازحي صلاح الدين في مخيم (عربت) هي 198 عائلة، وسيتم غلق هذا الملف قبيل نهاية العام الحالي وفقاً لتوجيهات رئيس الوزراء وخطط وزارة الهجرة والمهجرين".

وانتقل مدير هجرة السليمانية في حديثه إلى مخيم "قوره تو" في إدارة كرميان والذي تم إغلاقه بالكامل، مبيناً أن "المخيم كان يضم 960 عائلة عادت جميعها وآخرها 48 عائلة تضم 159 فرداً عادوا إلى مناطق سكناهم".

يشار إلى أن الحكومة العراقية وفي إطار خطتها، أغلقت في العام 2020 معظم المخيمات وأعادت النازحين إلى مناطقهم، لكن هذه الخطوة لم تشمل النازحين المقيمين في إقليم كوردستان.

ورغم إغلاق مخيمات النزوح في خانقين بمحافظة ديالى منذ نحو عامين إلا أن ملف النازحين ما زال لم يعالج أو يحسم بشكل تام بسبب الظروف الأمنية والتردي الخدمي الذي لحق بمناطق التوتر والنزوح.