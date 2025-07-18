بخطة ثلاثية.. الدفاع المدني يكمل استعداداته لتأمين زيارة الأربعين في كربلاء

شفق نيوز- كربلاء

أعلنت مديرية الدفاع المدني العامة، يوم الجمعة، عن إكمال كافة استعداداتها لتأمين زيارة أربعينية الإمام الحسين في محافظة كربلاء، ضمن خطة شاملة للعام الحالي، تُنفذ بالتنسيق مع العتبات الدينية والمواكب الحسينية، وتقوم على ثلاثة محاور رئيسية.

وقال مدير قسم العلاقات والإعلام في المديرية، نؤاس صباح، لوكالة شفق نيوز، إن "الخطة تشمل تهيئة العلاجات، وتدريب رجال الدفاع المدني، وتوزيع فرق الإنقاذ في المسارات التي يسلكها الزائرون نحو كربلاء، إضافة إلى تجهيز عجلات صغيرة للاستجابة السريعة داخل الحشود".

وأضاف أن المحور الأول يتمثل في الإجراءات الاستباقية، من خلال إجراء كشوفات السلامة على الفنادق والبنايات التجارية، ورفع التجاوزات الخطرة مثل استخدام مواد سريعة الاشتعال كـ"السندويج بنل" و"الليكوبوند"، مع التأكيد على استكمال جميع مستلزمات الوقاية.

أما المحور الثاني فـ"يركز على الانتشار الميداني لفرق الدفاع المدني والإنقاذ في الشوارع الرئيسية المؤدية إلى المدينة، لضمان سرعة التدخل في حالات الطوارئ، خصوصاً مع زخم أعداد الزائرين".

في حين يشمل المحور الثالث، "الجانب الإنساني، من خلال توزيع مياه الشرب على المواكب الحسينية، والتشديد على شروط السلامة في أماكن الطبخ، لاسيما إبعاد أسطوانات الغاز عن الشمس والانتباه لتحركات الأطفال داخل المواكب".

وأكد صباح "ضرورة وجود مطفأتين للحريق في كل موكب، مع تدريب القائمين عليهما على كيفية استخدامها والتعامل مع الحوادث لحين وصول فرق الدفاع المدني، مشددًا على أهمية الاتصال الفوري بالرقم 911 للإبلاغ عن أي طارئ"، موضحا أن "جميع تشكيلات الدفاع المدني ستشارك في تنفيذ هذه الخطة كما في كل عام، بهدف توفير أعلى درجات السلامة لملايين الزائرين المتوجهين إلى كربلاء".